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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.В источнике
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Банки Сегодня

Как увеличится пенсионный возраст в 2021 году: разбираем требования по страховым и социальным пенсиям

Банки Сегодня01:01
Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 07:56
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия14 сентября в 10:10
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ14 сентября в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском14 сентября в 11:01
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС14 сентября в 10:25
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новости14 сентября в 14:07

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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Пушков раскритиковал слова Трампа о намерении устранить Асада

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что планировал устранить главу САР Башара Асада.
Аргументы и Факты23:44
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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