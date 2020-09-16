Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Смотрите также
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Петросян впервые показал второго ребенка
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%
Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками
Apple назвала цены на новые умные часы и iPad в России
Оксана Фандера снялась обнажённой в Сочи
Названы цели новых ударов ВКС России в Идлибе
Еврокомиссия инвестирует €8 млрд в производство в ЕС суперкомпьютеров
В Калининграде чеченцы помыли обувь в православном источнике
Под Тулой пьяная мать выронила ребенка из коляски на скейтплощадке
ВТО признала пошлины США на китайские товары незаконными
В России материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%
Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США
Петросян впервые показал второго ребенка
ВМС США направили в Черное море ещё один военный корабль
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.В источнике
Подробнее о событии
Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году
Телеканал 360°вчера в 07:56