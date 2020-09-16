Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
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Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.В источнике
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