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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.В источнике
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Банки Сегодня

Как увеличится пенсионный возраст в 2021 году: разбираем требования по страховым и социальным пенсиям

Банки Сегодня01:01
Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 07:56
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия14 сентября в 10:10
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ14 сентября в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском14 сентября в 11:01
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС14 сентября в 10:25
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новости14 сентября в 14:07

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
2,8K

Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТвчера в 15:31
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ruвчера в 11:26
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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