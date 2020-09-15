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Татар-информ
Татар-информ

Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

Среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году увеличится на 6,3% — до 17 443 рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ. В настоящее время средняя пенсия у неработающих пенсионеров в стране находится на уровне 16,5 тыс. рублей.В источнике
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Парламентская газета

Проживающим за рубежом россиянам будет проще получить страховую пенсию

Парламентская газета20:07
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС14 сентября в 10:25
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новости14 сентября в 14:07
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ14 сентября в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском14 сентября в 11:01
Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 07:56
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия14 сентября в 10:10

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
1,6K

Глюкоза показала подписчикам грудь в экстремальном декольте

Популярная российская музыкальная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная под своим творческим псевдонимом "Глюкоза", в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях.
CT newsвчера в 11:55
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Новосибирский аэропорт начал строить новый терминал

Строительство нового терминального комплекса с общим объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей началось во вторник в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" – стартовал первый этап работ, сообщает авиаузел.
РИА Новостивчера в 06:38
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