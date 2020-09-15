Среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году увеличится на 6,3% — до 17 443 рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ. В настоящее время средняя пенсия у неработающих пенсионеров в стране находится на уровне 16,5 тыс. рублей.