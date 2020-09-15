Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Смотрите также
Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
Тарзан признался в измене Королевой
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
В Сирии рухнул американский военный вертолет
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Apple представила новые смарт-часы и iPad
Судно для достройки «Северного потока-2» пошло в Германию
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Тарзан признался в измене Королевой
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году увеличится на 6,3% — до 17 443 рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ. В настоящее время средняя пенсия у неработающих пенсионеров в стране находится на уровне 16,5 тыс. рублей.В источнике
Подробнее о событии
Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году
Телеканал 360°вчера в 07:56