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Татар-информ
Татар-информ

Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

Среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году увеличится на 6,3% — до 17 443 рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ. В настоящее время средняя пенсия у неработающих пенсионеров в стране находится на уровне 16,5 тыс. рублей.В источнике
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Парламентская газета

Проживающим за рубежом россиянам будет проще получить страховую пенсию

Парламентская газета20:07
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС14 сентября в 10:25
РИА Новости

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

РИА Новости14 сентября в 14:07
Коммерсантъ

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Коммерсантъ14 сентября в 12:49
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском14 сентября в 11:01
Телеканал 360°

Поддержка пенсионеров, родителей и безработных. Как изменятся социальные выплаты в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 07:56
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия14 сентября в 10:10

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
1,1K

Глюкоза показала подписчикам грудь в экстремальном декольте

Популярная российская музыкальная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная под своим творческим псевдонимом "Глюкоза", в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях.
CT newsвчера в 11:55
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Трамп заявил, что ему не хватает времени вести себя всегда и во всем как президент

Во вторник на встрече с избирателями, организованной в штате Пенсильвания телекомпанией ABC, Трампу был задан вопрос, перестанет ли он вести себя временами не как приличествует главе государства в случае переизбрания на второй срок.
ТАСС22:27

Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегоднявчера в 09:17
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