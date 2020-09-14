В России в 2021 году пенсионеры получат надбавку к пенсиям в размере 6,3%. Так, среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году составит почти 17,4 тысячи рублей, вместо сегодняшних показателей Пенсионного фонда – 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.

Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

Политика Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2» Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. 235

Здоровье Профессор Иван Ситников: Пандемия коронавируса может закончиться в мае В интервью ЯРНОВОСТЯМ заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций ЯГМУ профессор Иван Ситников рассказал, чего ждать от COVID-19 в ближайшем будущем. 6

Хоккей Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет "Даллас" обыграл "Вегас" в овертайме пятого матча полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Победа помогла команде выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 2000 года.

Политика Кабмин Японии ушел в отставку в полном составе Правительство Японии в среду, 16 сентября, ушло в отставку в полном составе перед вступлением в должность премьер-министра председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суги. 48

Политика Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным Во время разговора Лавров и Маас высказали своё мнение о перспективах отношений между Россией и Германией, а также обсудили возможность двустороннего сотрудничества на фоне дела Навального. 519

Футбол ПАОК сыграет с «Краснодаром» в плей-офф Лиги чемпионов В раунде плей-офф ПАОК сыграет с "Краснодаром". Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились на экране впервые за 19 лет В середине августа стало известно, что бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон согласились на участие в онлайн-чтении культовой молодежной комедии "Беспечные времена в Риджмонт Хай".

Политика Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок". 17

Политика Шведская лаборатория: в пробах Навального найден «Новичок» Как сообщает издание Spiegel, специалист Шведского института оборонных исследований, занимавшегося изучением проб Алексея Навального, Оса Скотт утверждает, что эти пробы указывают на отравление оппозиционера нейротоксином из группы веществ "Новичок". 3

Общество Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма Гости из ближнего зарубежья помыли обувь в роднике со святой водой. Инцидент они сняли на видео и выложили в соцсети. 1,6K

Экономика Экспортные цены на российскую пшеницу побили рекорд сезона На прошедших в последнее время тендерах наиболее крупными оказались тендеры на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия). 81