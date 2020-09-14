Экономика
ИА НовороссияСредняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
В России в 2021 году пенсионеры получат надбавку к пенсиям в размере 6,3%. Так, среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году составит почти 17,4 тысячи рублей, вместо сегодняшних показателей Пенсионного фонда – 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда РФ.
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В рамках учений, которые прошли накануне на полигоне Юма в Америке, выяснилось, что время определения цели спутником или БЛА до применения артиллерии составляет порядка 20 сек.
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