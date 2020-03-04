Экономика

Газета.RuГазета.RuРазмер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат. Так, в первом месяце 2020 года размер средней пенсии составил 14 904 рублей.
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Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новостивчера в 09:00

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Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолецвчера в 09:18

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUMвчера в 09:37

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ruвчера в 09:22

Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

Российская газетавчера в 10:24

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ruвчера в 09:00

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новостивчера в 09:00

Росстат оценил рост пенсий в январе

Rambler News Serviceвчера в 08:00
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Политика

Песков пояснил поправку о народе в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Газета.Ru вчера в 10:00
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета вчера в 02:19
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Северный флот назвал причину взрыва в воинской части под Мурманском

REGNUM 00:57
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
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В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова

«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
REGNUM вчера в 21:57
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 марта

Случаи заражения обнаружены в 76 странах (+4 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 214 человек.
РБК 00:56
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
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Распознавание голосовых сообщений начала тестировать «ВКонтакте»

Популярная российская соцсеть «ВКонтакте» начала тесты по распознаванию голосовых сообщений.
Live24 вчера в 09:59
Армия и оружие

Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо

REGNUM вчера в 21:46
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Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru вчера в 06:12
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Футбол

Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

РИА Новости вчера в 14:32
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Наука

Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Газета.Ru вчера в 07:04
Авто

Renault Duster сменил поколение

Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
32CARS.ru вчера в 15:14
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru вчера в 19:14
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в плей-офф Кубка Гагарина

Сиб.фм вчера в 21:39
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Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи

Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.
Lenta.ru вчера в 09:14
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Политика

Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра

Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Деловое.ТВ вчера в 11:16
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
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Эпидемиолог предрек серьезные вспышки коронавируса в новых странах

Вспышки нового коронавируса могут произойти в ближайшие недели еще в ряде стран, заявил РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.
РИА Новости вчера в 22:26
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в Минздраве Приморского края.
РБК 01:09
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости вчера в 02:42
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости вчера в 01:30
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой

Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Bimru.ru вчера в 06:57
Футбол

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Goal, английский футболист рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
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