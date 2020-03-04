Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат. Так, в первом месяце 2020 года размер средней пенсии составил 14 904 рублей.

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Общество Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.

Политика Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.

Политика Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.

Спорт Большунов стал третьим в квалификации Кубка мира в Драммене Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим по итогам квалификации в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.

Происшествия В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Общество В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Политика Джо Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник» Непосредственно перед «супервторником» шансы Байдена на победу выглядели не очень убедительными - первые три этапа праймериз в штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада оказались для него настолько провальными, что большинство американских наблюдателей уже предрекали ему скорый выход из борьбы.

Единоборства Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки посоветовала бойцу ММА Александру Емельяненко задуматься над своим воспитанием.

Наука Двухколесного робота Ascento сделали устойчивым Швейцарские разработчики обновили алгоритмы необычного двухколесного робота Ascento, сделав его гораздо устойчивее.

Экономика Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.