Экономика
Газета.RuРазмер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат. Так, в первом месяце 2020 года размер средней пенсии составил 14 904 рублей.
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Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Наука
Токсичная природа: 10 ядов, растущих на земле
Для упрощения в рейтинг включены также «грибные» яды.
Политика
Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию
Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.
Политика
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука
Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Здоровье
В ожидании эпидемии коронавируса парижане опустошают полки магазинов
Паника из-за коронавируса уже повлияла на запасы продовольственных магазинов в Париже.
Футбол
«Зенит» сыграет против «Ахмата» без Дзюбы и Азмуна
В среду, 4 марта, «Зенит» сразится с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка России.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Армия и оружие
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
Политика
Эрдоган назвал сроки установления режима прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, вероятно, будет установлен в результате предстоящих переговоров в Москве, передаёт 4 марта NTV.
Спорт
Большунов стал третьим в квалификации Кубка мира в Драммене
Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим по итогам квалификации в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Общество
В правительстве объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
Общество
Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы
Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении.
Происшествия
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Джо Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Непосредственно перед «супервторником» шансы Байдена на победу выглядели не очень убедительными - первые три этапа праймериз в штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада оказались для него настолько провальными, что большинство американских наблюдателей уже предрекали ему скорый выход из борьбы.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки посоветовала бойцу ММА Александру Емельяненко задуматься над своим воспитанием.
Наука
Двухколесного робота Ascento сделали устойчивым
Швейцарские разработчики обновили алгоритмы необычного двухколесного робота Ascento, сделав его гораздо устойчивее.
Экономика
Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов
В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Происшествия
Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»
В районе деревни Лопухи в Рязанской области обнаружены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела террористической организации "Сеть" (запрещена в РФ).
Хоккей
Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Оттаву» в НХЛ
У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Российский форвард хозяев отдал четыре результативные передачи.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, главой российского правительства Михаилом Мишустиным было поручено подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает РИА Новости.