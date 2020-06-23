Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСредняя зарплата может вырасти в России на 10 тысяч рублей

Повышения средней зарплаты в России стоит ожидать, судя по прогнозу социально-экономического развития РФ. Так, в Правительстве РФ предвидят рост средней заработной платы на 10 тысяч рублей (с 47 531 рубля до 57 675 рублей в 2023 году).
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с чего всё началось

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.
РИА Новостивчера в 04:36

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В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 05:10

В России средняя зарплата должна вырасти на 10 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:31

Кабмин ожидает увеличения размера средней зарплаты в стране на 10 тысяч рублей

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Царьградвчера в 05:41

Рост средней зарплаты спрогнозировали в России к 2023 году

Телеканал 360°вчера в 07:37

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 05:10

В правительстве ожидают увеличения размера средней зарплаты в стране

РИА Новостивчера в 04:36
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Как стало известно «СЭ», тест полузащитника «Монако» Александра Головина на COVID-19 дал отрицательный результат.
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