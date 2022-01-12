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Размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 г. составит 18 984 руб

FINMARKET.RU - Размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации на 8,6% составит 18 984 рубля, повышение коснется 30,8 млн россиян.
Финмаркет
Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.
Финмаркет
Пенсии вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян.
РИА Новости
В Совфеде заявили о поддержке предложения Путина об индексации пенсий выше инфляции и сообщили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.
RT на русском

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Размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 г. составит 18 984 руб
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