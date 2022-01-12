ИнтерфаксРазмер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 г. составит 18 984 рубFINMARKET.RU - Размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации на 8,6% составит 18 984 рубля, повышение коснется 30,8 млн россиян.ФинмаркетОбщий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.ФинмаркетПенсии вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян.РИА НовостиВ Совфеде заявили о поддержке предложения Путина об индексации пенсий выше инфляции и сообщили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.RT на русскомЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейИА ЯСИАThe Moscow PostКомсомольская правдаLife.ruИзвестияТК ЗвездаРБКГлавный региональныйИА Красная ВеснаDaily MoscowАБНRT на русскомНародные новостиВечерняя МоскваPrimpress.ruПодробнее о событииКомментарий Министерства экономического развития о решении Президента России об индексации пенсийМинэкономразвития России09:50Допрасходы на индексацию пенсий россиян в 2022 году составят свыше 170 миллиардов рублейРИА Новости09:43МЭР: индексация пенсий в РФ на 8,6% окажет поддержку доходам населения в текущих условияхПРАЙМ10:38Минфин оценил затраты на индексацию пенсий после поручения ПутинаForbes09:15Размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 г. составит 18 984 рубИнтерфакс09:07Котяков: размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубляLenta.ru09:36В МЭР оценили предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляцииТАСС10:57Показать ещёОценить671Поделиться