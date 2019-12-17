Экономика

РБКРБКРазмер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

Размер субсидий, за счет которых автопроизводителям фактически компенсируют утилизационный сбор, будет зависеть от уровня локализации компаниями своего производства в России.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Автопром лишают промсубсидий

Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.
Коммерсантъвчера в 14:15

Подробнее о событии

Размер промсубсидий автопрому с 2020 года будет рассчитываться по видам авто

ТАСС09:12

Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

РБК04:12

Кабмин дифференцирует субсидии на утильсбор для автопроизводителей

News.ru03:46

«Ъ» спрогнозировал подорожание иномарок в РФ из-за урезания субсидий автопрому

Интерфакс00:35

СМИ: машины подорожают из-за урезания субсидий автопрому

Телеканал 360°вчера в 20:40

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

РИА Новостивчера в 16:32

Автопром лишают промсубсидий

Коммерсантъвчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
Политика

Отец Зеленского ответил на критику в адрес сына

Александр Зеленский, отец украинского лидера, заявил, что разочарованы действиями президента «только тупые», ожидающих выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Аргументы и Факты 08:10
Политика

Госдеп отказался вслед за Конгрессом США признавать геноцид армян

Напомним, на прошлой неделе Сенат конгресса США вслед за палатой представителей принял резолюцию по официальному признанию геноцида армян.
Взгляд.ру 09:32
Музыка

Клип «Last Christmas» осовременили к Новому году

Экспресс газета 11:40
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Политика

Украина намерена лишить Севастополь особого статуса

Украинские власти намерены отменить особый статус Севастополя.
Новый День 09:34
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru вчера в 04:27
Футбол

«РБ Лейпциг» вырвал ничью у «Боруссии» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru 16:43
Происшествия

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
РИА Новости 06:38
Политика

Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Газета.Ru 06:50
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Газета.Ru 03:59
Армия и оружие

Герасимов ответил на вопрос о наращивании группировки ВС РФ в Сирии

Россия не планирует наращивать группировку в Сирийской Арабской республике.
ТК Звезда 16:00
Наука

Пластик, отталкивающий бактерии, изобрели в Канаде

Ученые из канадского Университета МакМастер изобрели самоочищающуюся пластиковую поверхность, которая отталкивает все известные виды бактерий.
Aobe.ru вчера в 09:44
Хоккей

«Спартак» разгромил «Витязь» в КХЛ, Юньков установил рекорд сезона

RT на русском 14:22
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж

Российская телеведущая Ангелина Вовк, известная многим по программе «Песня года», собралась замуж.
Вечерняя Москва 11:52
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Политика

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Известия 14:58
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Газета.Ru вчера в 04:57
Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Невские Новости 07:28
Технологии

Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз

Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Ferra 15 декабря в 22:34
Шоу-бизнес

Бывшая жена Зайцева боится выходить из дома

Маргарита утверждает, что теперь боится выходить из дома, а еще ей поступают странные звонки.
Вести Подмосковья 11:22
Космос

Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики

Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
iReactor 08:50
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуации в Ливии и Сирии

Лидеры государств обсудили ситуации в Ливии и Сирии, а также двусторонние отношения и региональные проблемы.
Экономика сегодня 09:40
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Армия и оружие

Китай передал на службу первый китайский авианосец

Китай ввел на боевую службу первый китайский авианосец полностью собственного производства.
Деловое.ТВ 09:29
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Уралинформбюро 02:21
Общество

Boeing в январе приостановит производство 737 MAX

В компании не знают, когда производство будет продолжено. Boeing приостановит производство самолёта модели 737 MAX с января следующего года.
RT на русском 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное