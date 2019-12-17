Экономика

РБКРБКРазмер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

Размер субсидий, за счет которых автопроизводителям фактически компенсируют утилизационный сбор, будет зависеть от уровня локализации компаниями своего производства в России.
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с чего всё началось

Автопром лишают промсубсидий

Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.
Коммерсантъвчера в 14:15

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Размер промсубсидий автопрому с 2020 года будет рассчитываться по видам авто

ТАСС09:12

Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

РБК04:12

Кабмин дифференцирует субсидии на утильсбор для автопроизводителей

News.ru03:46

«Ъ» спрогнозировал подорожание иномарок в РФ из-за урезания субсидий автопрому

Интерфакс00:35

СМИ: машины подорожают из-за урезания субсидий автопрому

Телеканал 360°вчера в 20:40

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

РИА Новостивчера в 16:32

Автопром лишают промсубсидий

Коммерсантъвчера в 14:15
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:00, Ашберн
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