Общество
РБКРазмер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации
Размер субсидий, за счет которых автопроизводителям фактически компенсируют утилизационный сбор, будет зависеть от уровня локализации компаниями своего производства в России.
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с чего всё началось
Хотя иностранные концерны подписывали специнвестконтракты в основном ради промсубсидий, уже с 2020 года получение половины субсидий будет зависеть от количества баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением, а к 2022 году «гарантированная доля» субсидий сократится до нуля.Коммерсантъвчера в 14:15
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Политика
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