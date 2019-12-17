Общество

News.ruNews.ruКабмин дифференцирует субсидии на утильсбор для автопроизводителей

Правительством принято решение дифференцировать промышленные субсидии для автопроизводителей, которые компенсируют утилизационный сбор, в зависимости от уровня локализации производства в России. Об этом рассказал пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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с чего всё началось

Автопром лишают промсубсидий

Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов. Автоконцерны шли на подписание СПИК именно ради того, чтобы получать промышленные субсидии общим размером около 150 млрд руб. в год.
Коммерсантъвчера в 14:15

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Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации

РБК04:12

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

РИА Новостивчера в 16:32

«Ъ» спрогнозировал подорожание иномарок в РФ из-за урезания субсидий автопрому

Интерфакс00:35

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Вести.Финансвчера в 22:08

СМИ: машины подорожают из-за урезания субсидий автопрому

Телеканал 360°вчера в 20:40

Правительство решило дифференцировать промсубсидии на утильсбор для автопроизводителей

ТАСС02:11

Автопром лишают промсубсидий

Коммерсантъвчера в 14:15
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
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Общество

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Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

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