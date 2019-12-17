Общество
News.ruКабмин дифференцирует субсидии на утильсбор для автопроизводителей
Правительством принято решение дифференцировать промышленные субсидии для автопроизводителей, которые компенсируют утилизационный сбор, в зависимости от уровня локализации производства в России. Об этом рассказал пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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с чего всё началось
Сварка и окраска (минимальные условия, на которых заключались СПИК в легковом сегменте) дают автопроизводителям всего 900 баллов. Автоконцерны шли на подписание СПИК именно ради того, чтобы получать промышленные субсидии общим размером около 150 млрд руб. в год.Коммерсантъвчера в 14:15
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Общество
В России появятся электронные трудовые книжки
В России со следующего года введут электронные трудовые книжки, при этом возможность использовать этот документ в бумажном формате не отменится.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
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Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Футбол
Леонид Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж за молодого любовника
77-летняя телеведущая Ангелина Вовк скоро выйдет замуж, пишет «Комсомольская правда».
Общество
Rambler просит закрыть уголовное дело против Nginx
Добиться прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx намерен Rambler Group, сообщает 16 декабря пресс-службе компании.
Здоровье
Врач назвал недооцененные факторы развития рака
Сотрудник университетской больницы в Гиссене уролог Герсон Людеке перечислил недооцененные факторы риска рака мочевого пузыря.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Общество
Испытания новых БМП и БТР на шасси «Бумеранг» начнутся летом 2020 года
Военно-промышленная компания и Минобороны уже завершили испытания первых моделей бронетранспортеров и БМП, построенных на колесном шасси «Бумеранг».
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Общество
В «ЕР» призвали отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку мещает и отсутствие государственной стратегии развития образования, уверена Аршинова.
Шоу-бизнес
Значительно похудевшая Лолита удивила поклонников новым образом
В комментариях поклонники отметили, как сильно изменилась и похудела 56-летняя певица после расставания с мужем и буквально осыпали её комплиментами, отметив тонкую талию и стройные ноги.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Авто
Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
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Ягудин поддержал Тарасову и оскорбил болельщиков
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Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
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Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Политика
Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах
Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
Политика
CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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Лев Лещенко вошел в консультативный совет «Динамо»
Политика
Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира
Издание U.S.News составило рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.
Спорт
Российские гандболистки вернулись на родину после ЧМ
Женская сборная России по гандболу прилетела в Москву с бронзой чемпионата мира.
Космос
Раскрыта тайна исчезновения воды на Марсе
Американские астрономы зафиксировали на Марсе таинственные ультрафиолетовые сияния, что позволило раскрыть, как с поверхности и из атмосферы планеты исчезает огромное количество воды.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.