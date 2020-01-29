Общество
РИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Политика
Владимир Штыгашев объяснил свои высказывания о народе Калмыкии
Шоу-бизнес
Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж
В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Политика
Госдума может отложить второе чтение поправок к Конституции
Государственная дума может на некоторое время отложить рассмотрение президентских поправок к Конституции РФ во втором чтении.
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин решил выселить из квартиры бывшую жену с детьми
В требовании о выселении отмечается, что экс-супруга футболиста должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как жилье принадлежит свекрови Татьяне Аршавиной.
Общество
В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам
В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
Политика
Путин передал наилучшие пожелания помилованной израильтянке Иссахар
Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в России президентским указом израильтянке Нааме Иссахар.
Политика
Грузии грозят санкции в случае отказа принять делегацию России
Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию в мае в рамках мероприятий под эгидой Совета Европы, комитет министров которого сейчас возглавляет Грузия, заявила глава минюста Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Происшествия
Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке.
Религия
В РПЦ отрицают запрет на отпевание епископами протоиерея Чаплина
«Патриарх не захотел никак помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем), запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)», — написал он в Facebook.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Космос
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Наука
В Китае нашли антитело, противостоящее коронавирусу
Учёные в Китае заявили о существовании антитела, которое может противостоять новому коронавирусу, вызывающему воспаление лёгких.
Общество
В АТОР оценили возможные убытки от потери туристов из Китая
Возможные убытки российского туристического бизнеса могут составить до $100 млн, если до конца марта не стабилизируется ситуация вокруг коронавируса и не возобновится приём китайских туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Общество
Социальные выплаты и пособия с 1 февраля вырастут на три процента
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором установил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга
Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.