Общество

РИАМОРИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

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Ульяновск сегодня27 января в 08:08

О повышении размера ежемесячных денежных выплат с 1 февраля

Факт (Балашиха)27 января в 02:34
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