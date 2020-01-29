Общество

РИАМОРИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Ежемесячные денежные выплаты льготникам РФ вырастут на 3%

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С 1 февраля федеральные льготники будут получать больше

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О повышении размера ежемесячных денежных выплат с 1 февраля

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
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С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
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Обвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сторона обвинения пытается обвинить её в шпионаже, ссылаясь на копию анкеты агента молдавской разведки с данными, который совпадают с её.
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Минюст обнародовал проект нового КоАП

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
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Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ

В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
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Apple готовится выпустить ряд устройств в первой половине 2020 года

Компания Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года.
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Армия и оружие

Госдеп исключил вывод войск США из Сирии в ближайшем будущем

Вашингтон не планирует выводить американские войска из Сирии в ближайшее время, объявил спецпредставитель США по ближневосточному государству Джеймс Джеффри.
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На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
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Суд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе

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Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.
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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
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Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите

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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
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Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой

Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой Телеведущая предстала в двух стильных образах.
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Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
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