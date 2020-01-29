Общество
РИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец12:51
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Спорт
Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Футбол
Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Политика
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Общество
Обвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сторона обвинения пытается обвинить её в шпионаже, ссылаясь на копию анкеты агента молдавской разведки с данными, который совпадают с её.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
Футбол
Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ
В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
Гаджеты
Apple готовится выпустить ряд устройств в первой половине 2020 года
Компания Apple планирует выпустить сразу несколько продуктов в первой половине 2020 года.
Армия и оружие
Госдеп исключил вывод войск США из Сирии в ближайшем будущем
Вашингтон не планирует выводить американские войска из Сирии в ближайшее время, объявил спецпредставитель США по ближневосточному государству Джеймс Джеффри.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Происшествия
В Махачкале загорелось здание министерства промышленности
Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Шоу-бизнес
Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой
Многодетная мать Барановская удивила поклонников стройной фигурой Телеведущая предстала в двух стильных образах.
Теннис
Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.