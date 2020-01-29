Общество
Газета.RuВыплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.
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ПФР информирует электростальцев об индексации ЕДН и НСУ
Новости недели (Электросталь)27 января в 04:57
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Кино
Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Контракт Мака с "Зенитом" истекает в июле 2020. Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
Футбол
Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд
Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Происшествия
800 человек эвакуировали с химфака МГУ
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.
Общество
Россия приостановила оформление виз для китайцев
В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Политика
Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии
Россия внесет в 2020 году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН до $20 млн на продовольствие для населения Сирии.
Общество
Участника шоу «Последний герой» Эрика Давидыча откачивали 16 часов
Команде медиков потребовалось 16 часов, чтоб откачать Давидыча.
Здоровье
Минздрав назвал три лекарства от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Экономика
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Происшествия
Убившая незнакомца за замечание саратовская девушка сядет на 9 лет
В Саратове осуждена 23-летняя девушка, которая зарезала случайного незнакомца. Об этом сегодня сообщает региональное СУ СКР.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Здоровье
Татарстанские поликлиники укомплектованы врачами всего на 70 %
В городских поликлиниках Татарстана укомплектованность врачами составляет всего 70%.
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина с детьми выселяет из квартиры бывшая свекровь
В опубликованном ранее документе было указано, что в квартире Казьмина живет незаконно и она должна покинуть помещение до 1 марта вместе с двумя детьми от первого брака и трехлетней дочерью Аршавина.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика