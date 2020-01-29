Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Хоккей СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда» «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Авангард». Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд.

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Технологии Дуров предупредил об опасности WhatsApp Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.

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