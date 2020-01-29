Общество
REGNUMС 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
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ПФР информирует электростальцев об индексации ЕДН и НСУ
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Самый жаркий матч дня в НХЛ. Кассиан и Ткачук снова подрались
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В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.