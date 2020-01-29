Общество

REGNUMREGNUMС 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:46
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Полицейские задержали женщину, которая угрожала взрывом на борту самолета в Домодедово, сообщил источник.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

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