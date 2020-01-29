Общество
Кам 24Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты
В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
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ПФР информирует электростальцев об индексации ЕДН и НСУ
Новости недели (Электросталь)27 января в 04:57
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Общество
Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали
Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Политика
В МИД РФ пояснили присутствие российских военных в Венесуэле
Щетинин напомнил, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 2001 года.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и министра обороны Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе корреспондентки RT Вафы Шабруни.
Культура
Финал 8 сезона «Стрелы» намекнул на появление Зеленого Фонаря
Правда, предыстория Диггла не совпадает с традиционной мифологией DС — обычно жизнь героев, которые носили кольцо Зеленого Фонаря, складывалась по-другому.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Политика
Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса.
Происшествия
В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе
Биатлон
Владимир Королькевич: «Проблемы у сборной России не столько спортивные, сколько социальные и инфраструктурные»
Тренер сборной Белоруссии по биатлону Владимир Королькевич поделился мнением о проблемах российской команды.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Экономика
«Северсталь» в IV квартале может продемонстрировать снижение выручки и рентабельности
Компания Северсталь (SVST: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $17,6/ГДР) завтра, 31 января, представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО.
Общество
Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор
Коллекция, помимо фото бытовых сцен жизни лагеря, портретов охранников и снимков заключенных, включает в себя еще и фотоотчеты о поездках группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, а также фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях.
Футбол
«Ман Сити» проиграл «МЮ», но вышел в финал Кубка лиги
В ответном матче 1/2 финала Кубка Английской лиги "Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.
Космос
Два американских спутника избежали столкновения над США
Два нерабочих американских спутника пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента
С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий.
Космос
Россия запатентовала «пожиратель» космического мусора
Экспертами из «Роскосмоса» будет создан аппарат, который перерабатывает мусор, находящийся на околоземной орбите, в топливо.
Общество
Роскачество оценило пользу оливкового и подсолнечного масел
"Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя", - говорится в сообщении организации.
Происшествия
В Нижнем Новгороде в жилой пятиэтажке взорвалась граната
В пятиэтажном жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде взорвалась граната. Один человек получил осколочное ранение.