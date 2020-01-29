В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.

Энергетика Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.

Политика На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.

Общество Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали.

Общество Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.

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Происшествия Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Общество В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.

Общество Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор Коллекция, помимо фото бытовых сцен жизни лагеря, портретов охранников и снимков заключенных, включает в себя еще и фотоотчеты о поездках группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, а также фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях.

Космос Два американских спутника избежали столкновения над США Два нерабочих американских спутника пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января.