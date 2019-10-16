Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда. В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.

с чего всё началось

В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта, увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 миллиарда рублей.

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда. Изменения вступят в силу со следующего, 2020 года.

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

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