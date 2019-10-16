Экономика
Газета.RuРазмер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России
Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда. Изменения вступят в силу со следующего, 2020 года.
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Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка
НИА-Федерация15 октября в 05:19
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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
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Известия 15 октября в 22:40
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Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 77 человек, передает телеканал NHK.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
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Рамблер вчера в 15:07
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
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РЕН ТВ вчера в 08:23
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Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
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Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post вчера в 09:51
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Легковушка попала под поезд на Сахалине
REGNUM вчера в 22:19
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru вчера в 03:04
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 15 октября в 07:43
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
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Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей
Lenta.ru вчера в 03:52
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Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье
Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.
RT на русском вчера в 08:44
Общество
В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 22:25
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Авто
Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla
В истории электромобилей Tesla, похоже, тоже наступает этот момент.
iXBT.com вчера в 03:47
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут предоставлять гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК вчера в 21:55
Кино
Новый трейлер фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым появился в Сети
Новый трейлер фантастического российского фильма "Аванпост" появился на популярном видеохостинге в YouTube.
VSE42.RU вчера в 23:56
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.
Газета.Ru вчера в 07:44
Общество
Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России
Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport вчера в 17:20
Политика
Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы
В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.
Газета.Ru вчера в 22:21
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Хоккей
Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме
Газета.Ru вчера в 13:12