Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда. Изменения вступят в силу со следующего, 2020 года.

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

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