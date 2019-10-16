Экономика

Газета.RuГазета.RuРазмер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда. Изменения вступят в силу со следующего, 2020 года.
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В России увеличат выплаты на первого и второго ребенка

ФедералПрессвчера в 23:14

Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей

ТАССвчера в 04:21

В России увеличится размер выплат на первого и второго ребенка

Известиявчера в 17:49

В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

Российская газетавчера в 06:16

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Газета.Ruвчера в 21:26

Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка

НИА-Федерация15 октября в 05:19

Рука помощи: льготы и пособия для молодых родителей от государства

Infopro5415 октября в 00:14
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
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NASA планирует выход в открытый космос двух женщин-астронавтов

Newsrussia.media вчера в 01:58
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Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
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Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен

Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
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Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России

Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Общество

Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде

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Gazeta.SPb 15 октября в 10:08
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Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 14 октября в 08:46
Шоу-бизнес

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Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно.
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Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Экономика

Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК вчера в 23:52
Космос

HiRISE сфотографировал зонд InSight на Марсе

Камера HiRISE установленная на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter недавно отправила домой отличные снимки аппарата InSight.
AstroNews.ru вчера в 15:39
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Минздрав: продолжительность жизни россиян выросла на 0,7 года

"За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года", - сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Космос

Роскосмос заказал двух «Аистов»

Роскосмос разместил на сайте госзакупок заявку на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Аист» с орбитальной группировкой из двух спутников «Аист 2Т».
Росбалт вчера в 08:53
Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт 15 октября в 09:19
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Экономика

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В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ вчера в 18:21
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В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости 15 октября в 17:40
Футбол

«Милан» понес рекордные убытки по итогам прошлого сезона

«Милан» объявил о том, что в сезоне-2018/19 клуб понес рекордные убытки в своей истории.
Sportbox.RU вчера в 15:37
Политика

Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы

В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.
Газета.Ru вчера в 22:21
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru вчера в 22:57
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

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Росбалт вчера в 07:00
Происшествия

В центре Барселоны в ночь на четверг проходят массовые беспорядки

В центре Барселоны в ночь на четверг продолжаются беспорядки, которые начались после митинга, радикалы соорудили баррикады, подожгли мусорные контейнеры, машины, мотоциклы, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.
РИА Новости вчера в 18:11
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
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