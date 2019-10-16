Экономика
Газета.RuРазмер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России
Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда. Изменения вступят в силу со следующего, 2020 года.
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Свыше 18 тысяч семей в Алтайском крае получают выплату при рождении третьего ребенка
НИА-Федерация15 октября в 05:19
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Космос
NASA планирует выход в открытый космос двух женщин-астронавтов
Newsrussia.media вчера в 01:58
Политика
Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
RT на русском вчера в 10:06
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Труп пожилой женщины нашли в доме американского актера Рона Эли в округе Санта-Барбара, штат Калифорния.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Ученые рассказали об опасности изменения климата для городов России
Повышение глобальной температуры из-за изменения климата усугубит загрязнение воздуха в городах России.
Известия вчера в 22:03
Общество
Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде
Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Gazeta.SPb 15 октября в 10:08
Армия и оружие
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 14 октября в 08:46
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала всю правду о романе с Брэдом Питтом
Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно.
7Дней.ру вчера в 12:30
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Экономика
Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу
Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК вчера в 23:52
Космос
HiRISE сфотографировал зонд InSight на Марсе
Камера HiRISE установленная на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter недавно отправила домой отличные снимки аппарата InSight.
AstroNews.ru вчера в 15:39
Здоровье
Минздрав: продолжительность жизни россиян выросла на 0,7 года
"За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года", - сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Космос
Роскосмос заказал двух «Аистов»
Роскосмос разместил на сайте госзакупок заявку на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Аист» с орбитальной группировкой из двух спутников «Аист 2Т».
Росбалт вчера в 08:53
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт 15 октября в 09:19
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Экономика
Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Кино
В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым
Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости 15 октября в 17:40
Футбол
«Милан» понес рекордные убытки по итогам прошлого сезона
«Милан» объявил о том, что в сезоне-2018/19 клуб понес рекордные убытки в своей истории.
Sportbox.RU вчера в 15:37
Политика
Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы
В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.
Газета.Ru вчера в 22:21
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Lenta.ru вчера в 22:57
Общество
Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре
Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт вчера в 07:00
Происшествия
В центре Барселоны в ночь на четверг проходят массовые беспорядки
В центре Барселоны в ночь на четверг продолжаются беспорядки, которые начались после митинга, радикалы соорудили баррикады, подожгли мусорные контейнеры, машины, мотоциклы, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.
РИА Новости вчера в 18:11
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42