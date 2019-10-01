Политика
REGNUMРазмещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Переговоры о создании на территории Белоруссии российской военной базы не ведутся. Об этом 1 октября журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Между Россией и Белоруссией существует целый объем, достаточно значительный объем союзнических обязательств. Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:32
с чего всё началось
Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.РБКвчера в 17:00
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