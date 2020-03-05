Общество
РИА НовостиРазорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта. Об этом РБК сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина.РБК06:34
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Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаки боевиков на Саракиб
Протурецкие отряды вооруженной сирийской оппозиции дважды пытались атаковать город Саракиб в Идлибе, однако военные Сирии отбили атаки, сообщил портал «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в сирийской армии.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях.
Политика
Путин и Эрдоган завершили переговоры в Кремле
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков
Ученые обследовали зараженных коронавирусом в Ухане и пришли к выводу, что из 140 пациентов только двое курили — это 1,4% от числа всех обследуемых.
Авто
Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq
Компания Skoda объявила название грядущего электрокроссовера - ему дали "имя" Skoda Enyaq.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Финансы
Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
Наука
Ученые заподозрили у молекул с Марса биогенное происхождение
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Хоккей
Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил в России спецверсию
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил в России специальную версию под названием Black Edition.
Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Общество
Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Хоккей
«Металлург» проиграл «Барысу» в овертайме, счёт в серии стал 1-2
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:2 ОТ в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Автоспорт
Даниил Квят: «Было бы здорово стать напарником Ферстаппена»
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что хотел бы стать напарником Макса Ферстаппена. Голландец выступает за «Ред Булл».