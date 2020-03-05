Общество
РИА НовостиРазорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта. Об этом РБК сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина.РБК06:34
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Политика
Путин назвал «российского Илона Маска»
По мнению Путина, российской альтернативой американскому предпринимателю, гендиректору Tesla Илону Маску (Elon Musk) можно назвать сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
Общество
На новой модели кроссовок Puma разглядели портрет Гитлера
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Происшествия
В Калининграде задержали изнасиловавшего 15-летнюю школьницу таксиста
По версии следствия, водитель подобрал 15-летнюю школьницу в Калининграде, а затем завез девочку в малолюдное место, где изнасиловал ее.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Политика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о народном бюджетировании
«Народное» бюджетирование появится в регионах России. Законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента, передает ОТР.
Происшествия
Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга
Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Футбол
В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»
Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Армия и оружие
Власти Украины объявили о призыве в армию выпускников военных вузов
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
Сирийские военные ликвидировали 12 ракет Израиля. Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО в провинциях Хомс и Кунейтра.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Гаджеты
Android удалось запустить на iPhone
Порт ставится на iPhone 7, 7 Plus с применением специального джейлбрейка. Установка ОС выполняется на специальный раздел флеш-накопителя.
Экономика
FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб
Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что временно приостанавливает рейсы в Гонконг.