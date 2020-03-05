Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта. Об этом РБК сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина.

с чего всё началось

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

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