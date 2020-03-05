Общество

РИА НовостиРИА НовостиРазорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Разорившаяся после теракта «Когалымавиа» потребовала $200 млн от Египта

Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта. Об этом РБК сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина.
РБК06:34

Подробнее о событии

Разорившаяся российская авиакомпания потребовала у Египта компенсацию за теракт

Lenta.ru08:30

Авиакомпания «Когалымавиа» требует от Египта 201 миллион долларов

Эхо Москвы10:15

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

РИА Новости09:05

«Когалымавиа» требует у не признавших катастрофу над Синаем терактом властей Египта 200 млн долларов. Если выиграют, обещают поделиться с семьями жертв

Фонтанка.Ру09:52

«Когалымавиа» потребовала $201 млн от властей Египта

Коммерсантъ08:15

«Когалымавиа» потребовала 200 млн долларов от Египта

Говорит Москва07:59

Разорившаяся после теракта «Когалымавиа» потребовала $200 млн от Египта

РБК06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика

Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом

Вести.Ru 06:22
Политика

Путин назвал «российского Илона Маска»

По мнению Путина, российской альтернативой американскому предпринимателю, гендиректору Tesla Илону Маску (Elon Musk) можно назвать сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.
Ferra 07:06
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Технологии

В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
ТАСС 10:13
Общество

На новой модели кроссовок Puma разглядели портрет Гитлера

Planet Today 06:54
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

РИА Новости 02:51
Общество

Коронавирус в Петербурге: под карантин попало свыше 700 студентов

Газета Metro 10:08
Происшествия

В Калининграде задержали изнасиловавшего 15-летнюю школьницу таксиста

По версии следствия, водитель подобрал 15-летнюю школьницу в Калининграде, а затем завез девочку в малолюдное место, где изнасиловал ее.
Невские Новости 06:44
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Политика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о народном бюджетировании

«Народное» бюджетирование появится в регионах России. Законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента, передает ОТР.
Общественное телевидение России 10:13
Происшествия

Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга

Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 08:05
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Дождь 02:37
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Футбол

В Лиге наций сборная России может сыграть на «Волгоград Арене»

Сегодня на конференции «Профессия – футбол» в Москве, прошедшей в Высшей школе экономики и посвященной дате 100 дней до начала чемпионата Европы-2020 по футболу, наставник национальной команды России заявил, что постарается матчи Лиги наций провести в Волгограде и Екатеринбурге.
Волгоградская правда 08:53
Политика

Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
ТАСС 08:35
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Армия и оружие

Власти Украины объявили о призыве в армию выпускников военных вузов

Народные новости 05:59
Космос

Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска

Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Газета.Ru 08:17
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

Сирийские военные ликвидировали 12 ракет Израиля. Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО в провинциях Хомс и Кунейтра.
Piter.tv 01:05
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Псковское агентство информации 00:15
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии

Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
vtomske.ru вчера в 05:30
Гаджеты

Android удалось запустить на iPhone

Порт ставится на iPhone 7, 7 Plus с применением специального джейлбрейка. Установка ОС выполняется на специальный раздел флеш-накопителя.
ToDay News Ufa 03:57
Экономика

FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб

Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.
РБК 06:44
Энергетика

ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
РБК 07:24
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что временно приостанавливает рейсы в Гонконг.
Дождь 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеБольше новостей по теме
Главное