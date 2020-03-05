Общество
Газета.RuРазорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн
Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.
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с чего всё началось
Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта. Об этом РБК сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина.РБК06:34
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