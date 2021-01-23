Силовики Петербурга начали проверку по факту нарушений на митинге в поддержку Навального

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированного митинга, который прошел сегодня в городе в поддержку политика Алексея Навального, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины.