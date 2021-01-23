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Forbes
Forbes

«Разошлись во взглядах»: сооснователь «Нетологии» продаст долю в компании

Сооснователь и гендиректор сервиса онлайн-образования «Нетология» Максим Спиридонов покинет компанию, сообщил он в Facebook. Спиридонов пояснил Forbes, что «разошелся во взглядах на развитие проекта» с крупнейшим акционером — «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Структуры Алексея Мордашова нарастят долю в «Нетологии-групп»

Выход из бизнеса может принести господину Спиридонову до 2,25 млрд руб. Сооснователь и гендиректор компании "Нетология-групп", развивающей проекты в области интернет образования, Максим Спиридонов покинет пост и выйдет из состава акционеров и совета директоров компании, рассказали "Ъ" представители компании и ее акционера TalentTech (принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова).
Коммерсантъвчера в 13:31
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Forbes

«Разошлись во взглядах»: сооснователь «Нетологии» продаст долю в компании

Forbes09:23
Компания

Сооснователь «Нетологии» покинул компанию из-за разногласий с «Севергрупп»

Компания06:50
Коммерсантъ

Структуры Алексея Мордашова нарастят долю в «Нетологии-групп»

Коммерсантъвчера в 13:31
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Что делал Навальный во время акций по всей России в его поддержку

Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Матросская тишина", сегодня подписался на периодические издания и выяснял, как можно заказать книги в интернете, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.
Аргументы недели14:08

Силовики Петербурга начали проверку по факту нарушений на митинге в поддержку Навального

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированного митинга, который прошел сегодня в городе в поддержку политика Алексея Навального, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины.
Znak.com14:51

Reuters: администрация Байдена пересмотрит соглашение с талибами

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть соглашение о мире, заключенное администрацией Дональда Трампа с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Коммерсантъ20:37

Частые пробуждения по ночам связали с опасными болезнями

Частые пробуждения по ночам могут быть связаны с отклонениями в работе ряда органов, в том числе щитовидной железы, дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы, заявила сомнолог Елена Царева в разговоре с порталом NEWS.ru.
РИА Новости12:25