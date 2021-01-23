«Разошлись во взглядах»: сооснователь «Нетологии» продаст долю в компании
Сооснователь и гендиректор сервиса онлайн-образования «Нетология» Максим Спиридонов покинет компанию, сообщил он в Facebook. Спиридонов пояснил Forbes, что «разошелся во взглядах на развитие проекта» с крупнейшим акционером — «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.В источнике
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Структуры Алексея Мордашова нарастят долю в «Нетологии-групп»
Выход из бизнеса может принести господину Спиридонову до 2,25 млрд руб. Сооснователь и гендиректор компании "Нетология-групп", развивающей проекты в области интернет образования, Максим Спиридонов покинет пост и выйдет из состава акционеров и совета директоров компании, рассказали "Ъ" представители компании и ее акционера TalentTech (принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова).
Коммерсантъвчера в 13:31