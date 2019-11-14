Транспорт

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей

С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей. В наземном транспорте цйены скакнут с 40 до 50 рублей, в метро – с 45 до 55 рублей.
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