С 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает сразу на 10 рублей. В наземном транспорте цйены скакнут с 40 до 50 рублей, в метро – с 45 до 55 рублей.

В Петербурге общественный транспорт подорожает на десять рублей

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