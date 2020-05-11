с чего всё началось

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. Он предназначен для оценки риска смерти человека, у которого лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%. 3

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 428

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 2

Общество Путин анонсировал доплаты соцработникам Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1,5K

Общество В Саратовской области продлены до конца мая ограничительные меры Саратов, 11 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вице губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в ходе заседания оперативного штаба заявил, что ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены в регионе до 31 мая. 271

Общество Названы сроки открытия магазинов одежды в России Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви. 2,2K

Культура Умер актер и комик Джерри Стиллер На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер. 5

Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность. 165

Авто Продажи автомобилей в Китае показали первый рост почти за два года Как отмечает Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM), это выше на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и первый рост продаж автомобилей с июня 2018 года.

Политика Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Путин высказался о снятии ограничений из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами.

Общество Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. 704

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 277

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 638

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 57