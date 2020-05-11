Коронавирус
Вести.RuРазработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. Он предназначен для оценки риска смерти человека, у которого лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте организации, калькулятор учитывает возраст и пол человека, а также наличие у него сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета и рака.Уралинформбюро08:45
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Политика
Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
ТАСС 09:28
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
РБК 08 мая в 10:55
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Футбол
Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения
Чемпионат 08:25
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нежно поздравила сына с 22-летием
Популярная певица, актриса, многодетная звездная мама Кристина Орбакайте порадовала поклонников фотографией с младшим сыном.
Летидор вчера в 07:10
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
Путин анонсировал доплаты соцработникам
Президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
Реальное время 09:22
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Общество
В Саратовской области продлены до конца мая ограничительные меры
Саратов, 11 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вице губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в ходе заседания оперативного штаба заявил, что ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены в регионе до 31 мая.
REGNUM 02:14
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Общество
Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая
С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров.
ТАСС 08:06
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
News.ru 06:15
Политика
Путин рассказал о наращивании тестирования на коронавирус
Россия нарастила масштабы тестирования на коронавирус.
Известия 09:18
Происшествия
В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19
В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Авто
Продажи автомобилей в Китае показали первый рост почти за два года
Как отмечает Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM), это выше на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и первый рост продаж автомобилей с июня 2018 года.
Коммерсантъ 07:28
Единоборства
Тони Фергюсон станцевал с капельницей в больнице
LiveResult.Ru 05:56
Энергетика
Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Политика
Путин высказался о снятии ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами.
Lenta.ru 09:19
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39