Общество
Lenta.ruРазработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
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Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
В 2017 году РБК писал, что ООО «Агентство интернет-расследований» выступает одним из юридических лиц так называемой «фабрики медиа», обвиняемой в манипуляции мнениями в соцсетях во время президентских выборов в США, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 16:08
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия 05 октября в 21:28
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус вчера в 10:25
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости вчера в 02:24
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Футбол
Мурад Мусаев: «В Лиге Европы для нас еще все поправимо»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» заявил, что команда ответственно относится к матчам Лиги Европы, несмотря на неудачный старт в турнире.
Спорт-Экспресс 14:55
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Футбол
Мурад Мусаев: «У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб решил летом пригласить нападающего Маркуса Берга.
Спорт-Экспресс 15:25
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе
Другие сценарии предполагают затягивание боевых действий или отказ от Донбасса, считает Пристайко.
Российская газета 02:00
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва 09:12
Космос
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
Наука
Пересадка бактерий из здорового влагалища победила вагиноз
В испытании участвовали пять женщин в возрасте от 27 до 47 лет с рецидивирующим бактериальным вагинозом, у четырех из них достигнута устойчивая ремиссия.
Популярная механика 12:36
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Экономика
Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.
Ведомости 11:05
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца
В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Путин дал год на создание предложений по новой системе зарплат медиков
Российский президент Владимир Путин поручил правительству до 20 сентября 2020 года придумать предложения о сроках внедрения системы оплаты труды медиков в стране.
Газета.Ru 15:43
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Lenta.ru 09:27
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57