Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

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