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Политическая Экспертиза

Разработчик «Новичка» Ринк: вода нейтрализует свойства яда

Следы яда из группы Новичок якобы обнаружили в бутылке, из которой мог пить блогер Алексей Навальный. Разработчик вещества Леонид Ринк заявил, что в воде Новичок теряет свои свойства. Продукт "умер" бы в воде в течение первых суток.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке с водой, из которой, как заявляется, мог пить Алексей Навальный.
РИА Новости01:48
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ученый рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Телеканал 360°02:44
News.ru

Разработчик «Новичка» оценил версию отравления Навального через воду

News.ru01:18
Комсомольская правда

Создатель «Новичка» рассказал, что произойдет с бутылкой воды при помещении в нее яда

Комсомольская правда02:02
Московский Комсомолец

Разработчик «Новичка» рассказал, что происходит с веществом в воде

Московский Комсомолец02:01
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

РИА Новости01:48
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

Взгляд.ру01:30
Lenta.ru

Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении воды своим химоружием

Lenta.ru02:07

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Российская вакцина от коронавируса дает эффект через две недели

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил сегодня, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать иммунитет к инфекции за две недели.
Вестник Кавказа05:24
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«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Российские военные в рамках проведения стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели пуски крылатых ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и "Точка-У".
Газета.Ru09:47
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Художник Вася Ложкин открыл галерею картин в Петербурге

Набережная канала Грибоедова 15 Открытие в 17 часов Публикация от Вася Ложкин — Артист (@vasya_lozhkin) 24 Сен 2020 в 2:41 PDT Автор уточнил, что для персонального дебюта в Санкт-Петербурге он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».
АБНвчера в 13:29
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