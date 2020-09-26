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Политическая Экспертиза

Разработчик «Новичка» Ринк: вода нейтрализует свойства яда

Следы яда из группы Новичок якобы обнаружили в бутылке, из которой мог пить блогер Алексей Навальный. Разработчик вещества Леонид Ринк заявил, что в воде Новичок теряет свои свойства. Продукт "умер" бы в воде в течение первых суток.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке воды, из которой, как заявляется, мог пить Алексей Навальный.
РИА Новости01:48
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ученый рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

Телеканал 360°02:44
Lenta.ru

Создатель «Новичка» раскритиковал версию об отравлении воды своим химоружием

Lenta.ru02:07
Московский Комсомолец

Разработчик «Новичка» рассказал, что происходит с веществом в воде

Московский Комсомолец02:01
Комсомольская правда

Создатель «Новичка» рассказал, что произойдет с бутылкой воды при помещении в нее яда

Комсомольская правда02:02
РИА Новости

Ринк рассказал, что происходит с «Новичком» при добавлении в воду

РИА Новости01:48
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

Взгляд.ру01:30
News.ru

Разработчик «Новичка» оценил версию отравления Навального через воду

News.ru01:18

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru23:32
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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Против водителя «фургаломобиля» в Хабаровске завели уголовное дело

Посметюхин участвовал в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на своем авто, которое использовал в качестве площадки для транспарантов (в народе машина прозвана фургаломобилем).
Собеседник05:07
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Базовым станет 2,0-литровый Ingenium D200 с отдачей в 199 л.с. Интерьер внедорожника также получил новую информационно-развлекательную систему Pivi в двух вариантах: стандартный и продвинутый.
32CARS.ru23 сентября в 06:35
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