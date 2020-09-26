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Следы яда из группы Новичок якобы обнаружили в бутылке, из которой мог пить блогер Алексей Навальный. Разработчик вещества Леонид Ринк заявил, что в воде Новичок теряет свои свойства. Продукт "умер" бы в воде в течение первых суток.