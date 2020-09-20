Общество
ВедомостиРазработчик «Новичка» извинился перед Навальным
Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».
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с чего всё началось
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился»,— сказал господин Мирзаянов в эфире телеканал «Дождь».Коммерсантъ02:52
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