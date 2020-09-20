с чего всё началось

Один из разработчиков «Новичка» ‒ Вил Мирзаянов, проживающий в США, ‒ извинился перед основателем ФБК Алексеем Навальным в эфире телеканала «Дождь».

Общество Умер ведущий телешоу «Русское лото» Михаил Борисов Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщили в театральном институте имени Бориса Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры. 528

Общество Новосибирский депутат попросила «скинуться» ей на подарок Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус попросила своих подписчиков в социальных сетях «скинуться» ей на подарок в честь дня рождения. 127

Политика Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США. 83

Политика США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений. 142

Общество Правозащитники насчитали более 140 задержанных на акциях в Белоруссии Минск, 20 сентября 2020, 20:28 — REGNUM 20 сентября в Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 140 человек. 6

Общество В Севастополе за сутки выявили 24 носителя коронавируса Севастополь, 18 сентября 2020, 11:29 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 18 сентября. 19

Политика Путин рассказал, как военные возводили медцентры в условиях пандемии Москва, 20 сентября 2020, 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в России в условиях пандемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны. 2

Энергетика Стоимость электроэнергии в странах Балтии выросла почти вдвое Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Прибалтики выросла на 40%. Об этом сообщает независимый поставщик Elektrum Lietuva. 9