Как сообщали СМИ, Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным и, в частности, отметил, что симптомы блогера очень похожи на действие "Новичка". Ринк подчеркнул, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков этого вещества.

С чего всё началось «Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился»,— сказал господин Мирзаянов в эфире телеканал « Дождь ». Коммерсантъ 02:52