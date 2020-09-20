Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Как сообщали СМИ, Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным и, в частности, отметил, что симптомы блогера очень похожи на действие "Новичка". Ринк подчеркнул, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков этого вещества.В источнике
С чего всё началось
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился»,— сказал господин Мирзаянов в эфире телеканал «Дождь
».
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