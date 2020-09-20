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РИА Новости
РИА Новости

Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Как сообщали СМИ, Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным и, в частности, отметил, что симптомы блогера очень похожи на действие "Новичка". Ринк подчеркнул, что Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков этого вещества.В источнике
С чего всё началось
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился»,— сказал господин Мирзаянов в эфире телеканал «Дождь
».
Коммерсантъ02:52
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РИА Новости

Создатель «Новичка» отреагировал на извинения Мирзаянова перед Навальным

РИА Новости12:53
Царьград

"Везде поспел, кроме "Новичка": Адвокат раскрыл подноготную извинившегося перед Навальным учёного

Царьград12:39
Lenta.ru

Создатели «Новичка» назвали некомпетентным извинившегося перед Навальным ученого

Lenta.ru11:37
РБК

Создатели «Новичка» ответили на извинения ученого перед Навальным

РБК10:17
ИА Красная Весна

Разработчики «Новичка» заявили о некомпетентности извинившегося ученого

ИА Красная Весна12:59
Эхо Москвы

Бывший советский химик, один создателей «Новичка» принес извинения Алексею Навальному

Эхо Москвы11:08
Коммерсантъ

Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

Коммерсантъ02:52

Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover2410:19
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей18:35
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Юнна Мориц объяснила чем должен заниматься Союз архитекторов

Союз архитекторов должен строить, а не навязывать российскому человечеству какие-то ложные проблемы, заявила русская поэтесса, лауреат литературных премий, в том числе А. Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» 19 сентября в интервью редакции газеты «Суть времени».
ИА Красная Весна16:42

Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижегородским "Торпедо" перенесен на более поздний срок, сообщил РИА Новости председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
РИА Новости14:44