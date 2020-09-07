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Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», прокомментировал новость о выходе Навального из комы. По словам химика, то, что оппозиционеру стало лучше, говорит о том, что против него не применяли «Новичок».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Создатель «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.
РИА Новости11:26
Подробнее о событии
RT на русском

Один из создателей «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

RT на русском12:18
РИА Новости

Создатель «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

РИА Новости11:26
Московский Комсомолец

Разработчик: выход Навального из комы опровергает его отравление «Новичком»

Московский Комсомолец10:47
Газета.Ru

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Газета.Ru10:52
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

Lenta.ru10:47
Ведомости

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Ведомости11:19
РЕН ТВ

Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

РЕН ТВ10:43

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии

Как ранее сообщал Капитал страны, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что несмотря на все проблемы и разногласия граждане Белоруссии и России сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока".
Капитал страны13:07
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Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота вылетал на сопровождение патрульного самолета Р-3С Orion военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону российской границы, сообщили в понедельник, 7 сентября, в Национальном центре управления обороной России.
Комсомольская правда10:16
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
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Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Финансовый аналитик Максим Кривелевич утверждает, что индексация пенсия ударит по определенной категории граждан не выше уровня инфляции до 2030.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, аналитик Кривелевич рассказал, что по некоторым гражданам ударит индексация пенсий не выше уровня инфляции до 2030 года.
Уфимские Заметки05:48
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