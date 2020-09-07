Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального
Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», прокомментировал новость о выходе Навального из комы. По словам химика, то, что оппозиционеру стало лучше, говорит о том, что против него не применяли «Новичок».В источнике
С чего всё началось
Создатель «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы
Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.
РИА Новостивчера в 11:26
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Разработчик: выход Навального из комы опровергает его отравление «Новичком»
Московский Комсомолецвчера в 10:47