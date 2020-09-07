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Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», прокомментировал новость о выходе Навального из комы. По словам химика, то, что оппозиционеру стало лучше, говорит о том, что против него не применяли «Новичок».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Создатель «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.
РИА Новостивчера в 11:26
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RT на русском

Один из создателей «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

RT на русскомвчера в 12:18
РИА Новости

Создатель «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

РИА Новостивчера в 11:26
РЕН ТВ

Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

РЕН ТВвчера в 10:43
Газета.Ru

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Газета.Ruвчера в 10:52
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

Lenta.ruвчера в 10:47
Московский Комсомолец

Разработчик: выход Навального из комы опровергает его отравление «Новичком»

Московский Комсомолецвчера в 10:47
Ведомости

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Ведомостивчера в 11:19

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31

МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии

Российский истребитель МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании, сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русскомвчера в 16:33
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Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
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Полковник Чмутин предупредил США о появлении в РФ «поездов-призраков»

Полковник Юрий Чмутин заявил, что выход США из двух договоров по контролю количества наступательного вооружения подталкивает Россию к поиску решений, которые минимизируют риски военного характера.
ФАН5 сентября в 07:49

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ruвчера в 11:33
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Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о крушении самолета главы Total

Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы на приговор диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой, а также руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву, осужденным по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
ТАСС17:14

Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29