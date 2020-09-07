Радио Маяк 1 21

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», прокомментировал новость о выходе Навального из комы. По словам химика, то, что оппозиционеру стало лучше, говорит о том, что против него не применяли «Новичок».