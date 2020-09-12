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REGNUM
REGNUM

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.В источнике
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Газета.Ru

Создатель «Новичка» отреагировал на заявление о более сильной версии яда

Газета.Ruвчера в 15:57
Интерфакс

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»

Интерфаксвчера в 12:30
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества

Взгляд.рувчера в 12:40
Коммерсантъ

Немецкая разведка сообщила об отравлении Навального более сильным ядом «Новичка»

Коммерсантъвчера в 12:35
РИА Новости

Разработчик «Новичка» оценил заявление о более сильной версии яда

РИА Новостивчера в 14:54
РБК

СМИ узнали про выводы немецкой разведки об отравлении Навального

РБКвчера в 11:40
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда

Lenta.ruвчера в 12:28

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РИА Новостивчера в 16:23
631

Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Накануне стало известно, что посредничество замглавы администрации президента России позволило избежать эскалации ситуации в Донбассе и достичь договоренности о расследовании нарушений Украиной режима прекращения огня.
Известия17:28
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Даниил Квят вспомнил, как побеждал в Муджелло восемь лет назад

Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
Autosport.com.ru10 сентября в 11:44

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Новые автомобиливчера в 02:30
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новостивчера в 13:14
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Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18