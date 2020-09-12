Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
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Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.В источнике
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Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»
Интерфаксвчера в 12:30
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Коммерсантъвчера в 12:35