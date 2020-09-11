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Lenta.ru
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда

По информации издания, ссылающегося на разведку ФРГ, в организме российского оппозиционера Алексея Навального выявили наличие яда из группы «Новичок», но «более жесткой формы».В источнике
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Газета.Ru

Создатель «Новичка» отреагировал на заявление о более сильной версии яда

Газета.Ruвчера в 15:57
Интерфакс

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»

Интерфаксвчера в 12:30
Взгляд.ру

Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества

Взгляд.рувчера в 12:40
Коммерсантъ

Немецкая разведка сообщила об отравлении Навального более сильным ядом «Новичка»

Коммерсантъвчера в 12:35
РИА Новости

Разработчик «Новичка» оценил данные о более сильной версии яда

РИА Новостивчера в 14:54
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда

Lenta.ruвчера в 12:28
РБК

СМИ узнали про выводы немецкой разведки об отравлении Навального

РБКвчера в 11:40

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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Свежий трейлер ремастера Crysis посвятили рейтрейсингу на консолях

Студия подготовила лишь 40 секунд кадров на PS4 Pro и Xbox One X — на базовых PS4 и Xbox One рейтрейсинга не будет, а на старших версиях консолей он доступен только в отдельном режиме при динамическом разрешении 1080р.
Игромания.рувчера в 11:49
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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