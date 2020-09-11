Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
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По информации издания, ссылающегося на разведку ФРГ, в организме российского оппозиционера Алексея Навального выявили наличие яда из группы «Новичок», но «более жесткой формы».В источнике
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Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»
Интерфаксвчера в 12:30
Немецкая разведка сообщила об отравлении Навального более сильным ядом «Новичка»
Коммерсантъвчера в 12:35