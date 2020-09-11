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Lenta.ru
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда

По информации издания, ссылающегося на разведку ФРГ, в организме российского оппозиционера Алексея Навального выявили наличие яда из группы «Новичок», но «более жесткой формы».В источнике
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РИА Новости

Разработчик «Новичка» оценил данные о более сильной версии яда

РИА Новостивчера в 14:54
Газета.Ru

Создатель «Новичка» отреагировал на заявление о более сильной версии яда

Газета.Ruвчера в 15:57
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда

Lenta.ruвчера в 12:28
Интерфакс

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным «Новичком»

Интерфаксвчера в 12:30
ТАСС

Spiegel: Навальный подвергся воздействию более жесткого варианта «Новичка»

ТАССвчера в 11:59
РБК

СМИ узнали про выводы немецкой разведки об отравлении Навального

РБКвчера в 11:40
Коммерсантъ

Немецкая разведка сообщила об отравлении Навального более сильным ядом «Новичка»

Коммерсантъвчера в 12:35

Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
Ведомостивчера в 06:25
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

Согласно словам министра транспорта и связи Тимо Харакка, новая модель въезда в страну поможет перейти от слишком жестких ограничений к особой системе, когда туристы будут въезжать в страну из любых других стран, если у него будет отрицательный тест на коронавирус.
ToDay News Ufaвчера в 08:39

Лавров заявил, что Россия и Китай будут наращивать сотрудничество

Сегодня, 11 сентября, состоялись переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ваном И Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая отметил, что РФ ценит взаимодействие с КНР в международных организациях.
Моя Москва.онлайнвчера в 13:09