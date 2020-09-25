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РИА Новости
РИА Новости

Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

По словам Ринка, утром в день отравления Скрипалей в Солсбери прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое русских. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим "назначили" фосфорное отравление, отметил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23
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Rambler News Service

Создатель «Новичка» рассказал свою версию произошедшего со Скрипалями

Rambler News Service06:04
Московский Комсомолец

Разработчик «Новичка» рассказал, чем отравились Скрипали

Московский Комсомолец04:28
ФАН

Создатель «Новичка» рассказал, чем на самом деле отравились Скрипали

ФАН05:55
Lenta.ru

Создатель «Новичка» выдвинул версию об отравлении Скрипалей

Lenta.ru05:11
Народные новости

Разработчик «Новичка» назвал новую версию отравления Скрипалей

Народные новости04:36
Общественная служба новостей

Разработчик «Новичка» рассказал, чем отравили Скрипалей

Общественная служба новостей05:59
РИА Новости

Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей

РИА Новости04:23

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
РИА Новости06:11
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Следствие не забыло экс-банкира Гитиномагомеда Гаджимагомедова

По мнению следствия, Ильин и Оразов, совместно с главой дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, получили эти деньги (45 млн рублей), взамен на одобрение крупного кредита на строительство «Завода строительных материалов» в Дагестане.
Черновик08:11