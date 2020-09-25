Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей
По словам Ринка, утром в день отравления Скрипалей в Солсбери прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое русских. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим "назначили" фосфорное отравление, отметил он.В источнике
С чего всё началось
Разработчик «Новичка» предложил свою версию отравления Скрипалей
Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
РИА Новости04:23
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