Политика Сегодня 8

По словам Ринка, утром в день отравления Скрипалей в Солсбери прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое русских. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим "назначили" фосфорное отравление, отметил он.