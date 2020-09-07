Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Разработчик вещества группы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал выход Алексея Навального из комы. Об этом сообщает РИА "Новости". Ученый отметил, что улучшение состояния Навального исключает версию с отравлением из-за отсутствия симптоматики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.
РИА Новости11:26
Подробнее о событии
Газета.Ru

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

Газета.Ru10:52
РИА Новости

Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

РИА Новости11:26
Говорит Москва

Российский учёный опроверг отравление Алексея Навального «Новичком»

Говорит Москва11:02
RT на русском

Один из создателей «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

RT на русском12:18
Lenta.ru

Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

Lenta.ru10:47
Московский Комсомолец

Разработчик: выход Навального из комы опровергает его отравление «Новичком»

Московский Комсомолец10:47
РЕН ТВ

Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

РЕН ТВ10:43

Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
324

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
14

Россияне одобрили введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство жителей Россиян выступили за идею внести в учебный процесс уроки по сексуальному воспитанию в школах, пишет РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса Доктор рядом и медицинского сообщества «Найди своего доктора».
Live2405:33
368

Обвиняемые в смерти калининградца в ОВД предстанут перед судом

Перед судом предстанут бывшие калининградские полицейские Александр Иванов и Николай Плебух, чьи действия могли стать причиной смерти Ивана Вшивкова, обварившегося кипятком в отделе полиции, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, представляющий интересы матери погибшего.
РАПСИ08:00
5

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
156

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
256

Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии вакцину из РФ

Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте Кремля.
Радио Sputnik09:09
4

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
4,3K

Профессор предупредил о повреждениях мозга после коронавируса

Среди негативных последствий для организма после перенесенного коронавируса специалисты выделают так называемый постковидный синдром, который проявляется у нескольких процентов перенесших заболевание.
9111.ru12:15
1

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
632