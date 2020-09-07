Народные новости 18

Разработчик вещества группы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал выход Алексея Навального из комы. Об этом сообщает РИА "Новости". Ученый отметил, что улучшение состояния Навального исключает версию с отравлением из-за отсутствия симптоматики.