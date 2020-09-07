Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы
Разработчик вещества группы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал выход Алексея Навального из комы. Об этом сообщает РИА "Новости". Ученый отметил, что улучшение состояния Навального исключает версию с отравлением из-за отсутствия симптоматики.В источнике
С чего всё началось
Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы
Выход Алексея Навального из комы говорит о том, что против него не применяли "Новичок", заявил РИА Новости российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке боевого вещества.
РИА Новости11:26
Подробнее о событии
Разработчик: выход Навального из комы опровергает его отравление «Новичком»
Московский Комсомолец10:47