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Evo-rus.com
Evo-rus.com

При отравлении «Новичком» Навальный скончался бы через десять минут

Господин Ринк заявляет, что в случае отравления россиянину стало бы плохо уже в первые минуты после попадания яда в организм. Смерть бы наступила уже через десять минут.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новости03:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Разработчик «Новичка» не увидел у Навального внешних симптомов отравления

Коммерсантъ04:53
РИА Новости

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

РИА Новости03:37
Известия

Разработчик «Новичка» оценил наличие ингибиторов холинэстеразы у Навального

Известия03:26
News.ru

Учёный: при отравлении «Новичком» Навальный умер бы через десять минут

News.ru04:00
Московский Комсомолец

Создатель «Новичка» рассказал о странностях в «деле Навального»

Московский Комсомолец02:18
Национальная служба новостей

Разработчик «Новичка» заявил, что следы ингибиторов холинэстеразы у Навального могли найти после комы

Национальная служба новостей02:14
Lenta.ru

Создатель «Новичка» заявил об отсутствии у Навального признаков отравления

Lenta.ru04:32

Генри Кавилл не снимется в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Британский актер Генри Кавилл, известный своей ролью Супермера, опроверг слухи о собственном участии в съемках дополнительных сцен, которые потребовались для создания режиссерской версии картины «Лига справедливости» Зака Снайдера.
RuNews24.ru07:58
4

МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов

Согласно сообщению МИД, опубликованному на сайте, ведомство рассматривают объявление двух российских дипломатов персонами non grata в Софии как «преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию».
Evo-rus.com01:56

Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Megaobzor.com17:54
7

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости05:54
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