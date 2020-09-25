При отравлении «Новичком» Навальный скончался бы через десять минут
Господин Ринк заявляет, что в случае отравления россиянину стало бы плохо уже в первые минуты после попадания яда в организм. Смерть бы наступила уже через десять минут.В источнике
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Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут
В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
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