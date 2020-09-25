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Известия
Известия

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Профессор, доктор химических наук, разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк сравнил ее эффективность с применением ядерной бомбы. Об этом специалист рассказал в интервью «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.
РИА Новости00:21
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Царьград

Создатель «Новичка» рассекретил его эффектную особенность

Царьград01:40
Известия

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Известия00:46
Росбалт

«Новичок» назвали «атомной бомбой», которую можно изготовить по книге

Росбалт00:33
ФедералПресс

«Новичок» сравнили с ядерной бомбой

ФедералПресс00:43
Lenta.ru

Создатель «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Lenta.ru00:40
Газета.Ru

Создатель «Новичка» сравнил его с ядерной бомбой

Газета.Ru00:45
РИА Новости

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

РИА Новости00:21

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Lenta.ru00:25

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