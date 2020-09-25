Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Профессор, доктор химических наук, разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк сравнил ее эффективность с применением ядерной бомбы. Об этом специалист рассказал в интервью «РИА Новости».В источнике
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Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.
РИА Новости00:21
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