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Известия
Известия

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Профессор, доктор химических наук, разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк сравнил ее эффективность с применением ядерной бомбы. Об этом специалист рассказал в интервью «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Ранее Ринк заявил, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал "Новичок", изготовить его могла любая химическая лаборатория мира.
РИА Новости00:21
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Московский Комсомолец

Эффективность «Новичка» сравнили с ядерной бомбой

Московский Комсомолец02:24
ФедералПресс

«Новичок» сравнили с ядерной бомбой

ФедералПресс00:43
Известия

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Известия00:46
Газета.Ru

Создатель «Новичка» сравнил его с ядерной бомбой

Газета.Ru00:45
Царьград

Создатель «Новичка» рассекретил его эффектную особенность

Царьград01:40
Lenta.ru

Создатель «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

Lenta.ru00:40
РИА Новости

Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой

РИА Новости00:21

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Интерфакс05:45
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Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58

Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском

Специалисты по дендрохронологии из России, Великобритании, Германии, США, Швейцарии и Чехии провели крупнейшее в истории изучения арктических лесов исследование годичных колец, которое показало, что прямые и косвенные последствия работы промышленных предприятий Норильска намного глубже, чем считалось ранее.
РИА Новости04:54
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ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Евросоюзе считают, что прошедшая в среду инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, а также ведет к разрастанию кризиса, который начался после президентских выборов в Белоруссии.
Общественное телевидение Россиивчера в 04:34
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