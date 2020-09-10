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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.В источнике
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Интерфакс

НИИ Гамалеи направил Lancet разъяснения по статье о вакцине Sputnik V

Интерфакс04:12
ТАСС Наука

Центр им. Гамалеи ответил The Lancet на вопросы по российской вакцине

ТАСС Наука 05:24
RT на русском

Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

RT на русском06:20
Коммерсантъ

Центр Гамалеи направил The Lancet разъяснения по статье о вакцине «Спутник V»

Коммерсантъ05:04
РБК

Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы о вакцине от коронавируса

РБК07:52
РИА Новости

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

РИА Новости06:01
BFM.ru

Некоторые ученые выявляют «невероятные» закономерности в российских данных о вакцине

BFM.ruвчера в 16:43

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Суперкомпьютер Summit вычислил слабое место коронавируса COVID-19

Разгадана главная тайна коронавируса, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Честь открытия принадлежит суперкомпьютеру Summit, установленному в Оак-Риджской национальной лаборатории США.
Уфимские Заметки8 сентября в 04:40
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс8 сентября в 10:37
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