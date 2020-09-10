Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике
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Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.В источнике
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