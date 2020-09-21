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Разработчик препарата от COVID-19 обосновал его высокую стоимость

Высокая стоимость лекарства от коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения «Арепливир» объясняется тем, что препарат cпасает жизней людей. С таким заявлением выступил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новости06:13
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РБК

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РБК09:57
ТАСС

Разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» объяснил его высокую стоимость

ТАСС09:04
Телеканал 360°

Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Телеканал 360°06:53
Lenta.ru

Продавец российского лекарства от коронавируса назвал его самым дешевым в мире

Lenta.ru07:27
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Известия06:42
Ведомости

Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Ведомости06:37
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РИА Новости06:13

Польша, Литва и Румыния предложат ЕС ввести безвиз с Белоруссией

Лидеры Литвы, Польши и Румынии предложили Евросоюзу рассмотреть «пакет мер помощи» Белорусси, в который, в частности, входит предоставление безвизового режима гражданам республики, сообщает RuBaltic.ru.
Польша, Литва и Румыния предложат ЕС ввести безвиз с Белоруссией
Евразия Daily11:27
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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