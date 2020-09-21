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Разработчик препарата от COVID-19 обосновал его высокую стоимость

Высокая стоимость лекарства от коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения «Арепливир» объясняется тем, что препарат cпасает жизней людей. С таким заявлением выступил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый. Как сообщалось ранее, с понедельника "Арепливир" появился в российских аптеках.
РИА Новости06:13
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Телеканал 360°

Разработчик объяснил высокую стоимость лекарства от коронавируса

Телеканал 360°06:53
ТАСС

Разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» объяснил его высокую стоимость

ТАСС09:04
Lenta.ru

Продавец российского лекарства от коронавируса назвал его самым дешевым в мире

Lenta.ru07:27
РБК

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РБК09:57
Известия

Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Известия06:42
Ведомости

Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Ведомости06:37
РИА Новости

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

РИА Новости06:13

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Агутин на «Кинотавре» в Сочи опять изменил Варум

Недавно в распоряжении журналистов оказались данные о том, что во время поездки в Сочи, на кинофестиваль «Кинотавр», Агутин вступил в отношения с девушкой из Краснодара по имени Марина, которая сопровождала режиссера Резо Гигинеишвили на вечеринке.
Shraibikus News06:48
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Вторичный рынок жилья Москвы упал на 18%

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до 77,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
РИА Новости02:46
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«Рома» может получить техническое поражение за матч с «Вероной»

«Рома» может быть наказана техническим поражением за выход на поле незаявленного игрока в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:0). Во встрече, которая проходила 19 сентября, в стартовом составе римлян появился представитель Гвинеи Амаду Диавара, проведший в итоге почти полный матч.
Матч ТВ13:03

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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